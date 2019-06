La Banque centrale européenne a maintenu jeudi ses taux directeurs au plus bas et n’y touchera pas avant "la fin du premier semestre 2020", une échéance repoussée de six mois par rapport à sa dernière réunion d’avril.

Le principal taux de refinancement a été maintenu à zéro tandis que les banques vont continuer à payer auprès de la BCE un intérêt négatif de 0,40% pour les liquidités dont elles n’ont pas l’utilité immédiate.