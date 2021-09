La BCE annonce un ralentissement "modéré" des rachats de dette, ne touche pas aux taux

La Banque centrale européenne (BCE) a décidé jeudi de ramener son principal soutien face à la pandémie à un rythme de croisière, tout en gardant son cap monétaire accommodant, au moment où l'économie européenne reprend des couleurs et subit un réveil marqué de l'inflation.

Cette baisse de rythme, présenté comme un ralentissement "modéré", va se concrétiser par un plus faible volume de rachats de dette publique et privée sur le marché. Elle était largement attendue par les marchés.

Ces derniers espèrent en revanche des indices, de la part de la présidente Christine Lagarde qui s'exprimera à partir de 14H30, sur une éventuelle stratégie de normalisation de la politique monétaire alors que la conjoncture économique s'améliore.

L'inflation en zone euro propulsée à 3%

Avec la décision prise jeudi, à l'issue de la réunion du Conseil des gouverneurs, la BCE veut moduler ses interventions mais sans présenter cela comme la première étape d'un retrait de son programme d'urgence PEPP.

Le terme de cette enveloppe exceptionnelle est toujours fixé à mars 2022 et l'institut de Francfort se garde la possibilité de remettre la vapeur si les conditions de marché l'exigent.

Les banquiers centraux de la zone euro ont tenu leur deuxième réunion de politique monétaire depuis qu'ils ont, début juillet, dévoilé leur nouvelle cible d'inflation à 2%, un objectif à moyen terme pouvant tolérer des déviations temporaires.

Or l'inflation en zone euro a été propulsée à 3% en août, signe du rebond de la consommation après le ralentissement lié à la pandémie mais aussi de pénuries de composants industriels créant des goulots d'étranglement. La croissance a atteint 2,2% en rythme annuel au deuxième trimestre et devrait avoir gagné en dynamique cet été.

Soucieuse de ne pas refroidir la conjoncture, la BCE a pour l'essentiel reconduit jeudi sa potion anti-crise faite de taux d'intérêt historiquement bas et d'achats massifs de dettes.

En particulier, le taux négatif de 0,5% va continuer à s'appliquer sur une fraction des liquidités des banques déposées à la BCE au lieu d'être distribuées à l'économie.

20 milliards d'euros par mois de dette

D'environ 80 milliards d'euros, les rachats mensuels devrait, eux, être ramenés entre 60 et 70 milliards d'octobre à décembre, selon les attentes des observateurs. La BCE va par ailleurs continuer d'acheter 20 milliards d'euros par mois de dette dans le cadre du fameux "QE", l'assouplissement quantitatif datant de 2015, qui avait marqué le début des mesures exceptionnelles de soutien, en complément de taux ultra bas.

Les menus aménagements du jour donnent déjà quelques gages aux "faucons" siégeant à la BCE, soit les banquiers centraux les plus orthodoxes, qui ont donné de la voix ces derniers jours: la poussée d'inflation devait conduire à débattre dès maintenant de la réduction du stimulus monétaire, plaidait ainsi dernièrement Robert Holzmann, gouverneur de la Banque d'Autriche.

Même discours du côté d'un autre partisan de l'orthodoxie, Jens Weidmann, président de la Banque fédérale d'Allemagne.

Outre un éventuel calendrier de sevrage des liquidités injectées dans l'économie, l'autre interrogation du jour porte sur la correction que la BCE va apporter jeudi à ses prévisions d'inflation, l'étalon sur lequel elle base sa politique future.

Regain durable d'inflation ?

Les dernières prévisions de juin, en tablant sur 1,9% d'inflation en 2021, puis 1,5% en 2022 et 1,4% en 2023, accréditaient la thèse d'une fièvre temporaire d'inflation en cette année de rebond économique.

Or, toute révision "au-delà d'1,5% en 2023" serait interprétée comme le signe d'un regain durable d'inflation et donc d'une "politique monétaire plus ferme" à venir, selon Holger Schmieding, économiste chez Berenberg.

Pas encore "mûrs" pour décider la fin progressive des rachats de dettes via le programme d'urgence contre la pandémie (PEPP), les gardiens de l'euro vont devoir débattre dans les mois à venir des questions "politiquement sensibles" autour du degré de flexibilité dont disposerait le QE, appelé lui à perdurer, selon Gilles Moec, économiste chez Axa.

C'est pourquoi les décisions concrètes sur la future structure des rachats de titres "ne sont pas à attendre avant décembre", estime Fritzi Köhler-Geib, cheffe économiste de la banque publique allemande KfW.