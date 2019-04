La barre des 100.000 nouvelles entreprises créées en un an a été dépassée l'an dernier

L'an dernier, un total de 100.113 nouvelles entreprises (structures unipersonnelles ou en société juridique) ont été créées, ressort-il jeudi de 'l'Atlas des créateurs' 2019 de Graydon, l'Union des Classes moyennes (UCM) et l'Unizo. C'est la première fois que la barre des 100.000 entrées est ainsi franchie en Belgique.

Il y a eu 5.032 start-ups créées de plus en 2018 qu'un an plus tôt, soit une progression de 5,29%. "En résumé, la population active belge a augmenté d'au moins un cinquième au cours des trois dernières années."

La hausse la plus importante a été enregistrée en Flandre, avec 58.230 starters (+ 11,56%), tandis que la création a été plus modérée à Bruxelles (5,33%) et stagne en Wallonie (-0,20%).

Environ six débutants sur dix sont des hommes.