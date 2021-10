La Banque mondiale suspend son aide au Soudan après le coup d’Etat

La Banque mondiale a annoncé mercredi avoir suspendu son aide en faveur du Soudan après le renversement du gouvernement civil par les militaires.

"Le groupe de la Banque mondiale a suspendu lundi les décaissements dans toutes ses opérations au Soudan et il a cessé de traiter toute nouvelle opération alors que nous surveillons et évaluons de près la situation", a indiqué dans une déclaration écrite David Malpass, le président de l’institution.

Cette annonce intervient alors que le chef de l’armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhane a dissous lundi les autorités de transition.

Le Premier ministre Abdallah Hamdok et la quasi-totalité des dirigeants civils ont été arrêtés, lors d’un putsch qui s’est déroulé quelques heures seulement après le départ du Soudan de l’émissaire des Etats-Unis pour la Corne de l’Afrique, Jeffrey Feltman.

M. Hamdok a depuis été ramené à son domicile à Khartoum, où il est toujours "sous surveillance étroite" des forces de sécurité, selon son bureau.

"Je suis très préoccupé par les récents événements au Soudan, et je crains l’impact dramatique que cela peut avoir sur le redressement et le développement social et économique du pays", a également réagi M. Malpass, qui s’était rendu récemment à Khartoum pour rencontrer les autorités soudanaises.

Il souligne avoir alors "discuté de la transformation économique et sociale du pays" et affirme qu’il avait "entendu un engagement clair de toutes les parties à travailler ensemble vers un avenir plus prospère pour le peuple soudanais après 30 années de régime autoritaire et de désengagement de la communauté internationale".