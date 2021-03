La banque en ligne Aion Bank a déjà convaincu plus de 30.000 clients

Aion Bank est une petite banque digitale qui essaie de se faire une place sur le marché belge. Elle a lancé son offre commerciale il y a un an, juste avant le premier confinement. Sa patronne, Kim Van Esbroeck, rêvait certainement d’un meilleur contexte pour faire connaître une offre commerciale atypique : le client paye un abonnement de 19 euros par mois dans la formule premium en échange d’une promesse, zéro frais supplémentaire. "Pas de frais cachés pour les investissements, pour ouvrir des portefeuilles, pas de frais cachés pour faire des transferts à l’international. Tout cela est assez innovant dans le marché belge, cette façon de travailler et de faire du banking", explique-t-elle.

Quant à la concurrence des autres banques qui proposent d’ouvrir un compte gratuit en ligne avec carte de paiement, Kim Van Esbroeck répond : "Chez d’autres banques, tu payes quand tu fais une transaction à l’international. Et quand tu veux changer des devises en dollars, par exemple, il y a un pourcentage du montant que tu viens de virer qui est demandé comme frais. Quand tu prends une carte de crédit, tu payes pour ça. Quand tu ouvres un portefeuille d’investissement, il y a des frais au départ et à l’arrivée, il y a les frais de gestion, etc. Donc, même si ces banques proposent un compte qu’elles présentent comme gratuit, il y a des frais pour une carte volée ou une nouvelle carte. Plein de coûts s’ajoutent, le gratuit n’existe donc pas"

Aion Bank compte aujourd’hui un peu plus de 30.000 clients. Dans l’absolu, c’est peu. Mais pour Kim Van Esbroeck, ce qui compte, c’est la dynamique, le rythme de la croissance pour une néobanque sans réseau, sur le marché belge, avec une marque totalement inconnue, lancée en pleine pandémie. Compte tenu de ces éléments, dit-elle, l’année a été excellente : "On est très fier d’avoir pu plus que doubler notre clientèle. On est à présent à 31.000 clients. La majorité, donc 90%, est du retail, et l’autre partie, ce sont des PME. L’objectif pour 2021 est d’accélérer la croissance. Pour élargir sa clientèle, Aion Bank compte notamment sur un compte d’épargne réglementé, présenté comme le plus généreux du marché : taux de base, 0,1% ; prime de fidélité, 0,9% : "Le plus parlant pour les Belges, c’est de le faire à travers les comptes d’épargne parce que les Belges sont connus pour avoir beaucoup d’épargne. Ça peut être un moyen pour attirer l’attention, mais il y a beaucoup plus pour faire plaisir à nos clients, pour les garder comme clients. Il y a une chose, c’est de convaincre les clients, mais la deuxième chose, c’est évidemment de garder tous nos clients", conclut-elle.