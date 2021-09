L’UCM demande une prolongation des mesures de soutien aux entreprises

L’Union des classes moyennes (UCM) demande au gouvernement jeudi, à la veille du Comité de concertation, de prolonger jusqu’à décembre le chômage temporaire et le droit passerelle, alors que "des indépendants et chefs de PME souffrent encore des restrictions liées au coronavirus". Cette requête rejoint celle, similaire et formulée mardi, de l’union des entrepreneurs flamands Unizo et de la fédération technologique Agoria.