L'Oréal sort une technologie qui mesure l'impact des produits sur l'environnement: argument marketing ou réel intérêt?

Un algorithme peut-il rendre une entreprise plus durable ? Le groupe L’Oréal, leader mondial des cosmétiques, en est en tout cas persuadé. Il a développé SPOT, un outil informatique pour passer au crible l’ensemble de ses produits. Mais la question se pose alors de savoir comment L’Oréal fait pour mesurer concrètement l’impact environnemental d’un produit esthétique.

Extraction des matières premières, production, biodégradabilité ou nom de la formule, de la composition du produit, taille et forme de l’emballage pour l’efficacité du transport évidemment, pourcentage de plastique recyclé utilisé ou non, tout cela est paramétré pour chaque crème ou shampoing. Aujourd’hui, chaque produit élaboré par les marques du groupe doit passer par l’algorithme et chaque crème ou shampoing dont la formule est modifiée doit améliorer son score environnemental, faute de quoi le produit n’est pas mis sur le marché, il est en fait recalé.

Quel impact sur les ventes?

On sait aujourd’hui que le durable peut être un argument de vente. Mais cet algorithme concerne le cœur de métier de L’Oréal, les produits que l'entreprise vend et toute la chaîne de production des cosmétiques.

Il s'agit d'un outil interne à l’entreprise et les retombées économiques de ce dispositif, sont en fait loin d’être évidentes. "Si SPOT et notre performance environnementale vont contribuer à faire augmenter nos achats de cosmétiques, je serais la personne la plus heureuse. Cela fait certainement partie d’un ensemble de choses que la consommatrice prend en compte, mais aujourd’hui rien ne laisse supposer que ça serait ça qui va donner envie aux consommateurs et consommatrices", explique Alexandra Palt, Chief Sustainability Officer chez l'Oréal ou directrice du développement durable du groupe, en français. "Pour une entreprise aussi engagée que L’Oréal, ces choix-là ne sont pas toujours directement liés à un bénéfice économique. En revanche, on est convaincu qu’à long terme ça ne peut être que ça, parce que sinon il n’y aura plus de performance du tout, ni économique ni autre."

"Aujourd’hui, allier développement durable et innovation donne très rarement lieu à des résultats spectaculaires, qui sont visibles pour les consommateurs et qui pourraient éventuellement se répercuter sur les ventes à court terme. Par contre, il y a quand même des entreprises qui espèrent justement séduire le consommateur avec des engagements durables, des engagements durables qui n’en sont pas vraiment", raconte-t-elle.

L'image de marque en jeu, plus que le climat

Les entreprises font des annonces en grandes pompes mais ne modifient en fait pas du tout leur cœur de métier. La suppression des toilettes en plastique de la cantine ou déployer une vaste campagne de publicité sur certains produits très périphériques ou très marginaux par rapport aux activités principales de l’entreprise génère un décalage.

Il s'agit d'un procédé "très frustrant" pour Antoine Geerinckx, fondateur de CO2logic, une entreprise qui depuis plus de 10 ans en accompagne d’autres dans le calcul, la réduction et la compensation de leurs émissions de CO2. "On voit qu’il y a des gens qui ont des retombées médiatiques, alors qu’ils ne se concentrent que sur un aspect de leur développement durable, qui est souvent très petit par rapport au reste sur lequel ils devraient réellement agir", déplore-t-il.

À nouveau, certaines décisions stratégiques liées au durable ne sont tout simplement pas visibles. Gagner en efficacité énergétique, voilà comment se fait généralement l’essentiel de la réduction de l’impact climatique d’une entreprise sur son bâtiment, sa production, ses transports, avec évidemment des gains financiers immédiats à la clé, sous forme de dépenses de consommation d’énergie qui ne sont pas faites, qui sont évitées. Mais à nouveau, ces décisions-là ne sont pas nécessairement des gains en termes d’image de marque.