L'or prend de la valeur et il a de plus en plus de succès

Il y a quatre mois, début octobre dernier, un lingot d’or d’un kilo valait 32.330€. Aujourd’hui, il en vaut presque 37.000€. Ce qui pousse beaucoup de monde à venir acheter et vendre de l’or ces jours-ci. "Il y a de plus de en plus de gens qui se renseignent, confirme Didier Jacques, le responsable de Gold & Forex International, bureau de change à Bruxelles. On a plus de monde à nos guichets pour acheter, pour vendre. Souvent les acheteurs sont de gros acheteurs. Ils ont vendu leurs actions et ils viennent acheter quelques kilos d’or. Les vendeurs, ce sont plutôt des plus petits vendeurs, qui viennent par opportunisme. Ils voient le cours passer 33,5 (€ par gr) à 36,5 même 37. Ils viennent vendre parce qu’ils y gagnent ou qu’ils retrouvent le cours du moment de leur achat."

Valeur refuge

Principale raison de cette augmentation du cours de l’or: la diminution des cours des marchés d’actions. Un jeu de vases communicants assez classique en période de volatilité comme celle que les bourses traversent pour le moment. "Quand les bourses battent de l’aile explique Frank Vranken, Group Chief Strategist chez Puilaetco Dewaay, les investisseurs cherchent de la sécurité et de la stabilité. Ça peut être les obligations d’état, mais à part aux Etats-Unis, elles n’offrent plus de rendement. L’autre valeur refuge, c’est l’or. L’or offre une garantie."

Même son de cloche dans le bureau de change de Didier Jacque : "Les investisseurs ont été déçus fin de l’année dernière en voyant les résultats de leur portefeuille d’actions. Et donc, chez nous, on a clairement des clients qui nous disent qu'ils en ont marre de perdre de l’argent, qu'ils ont vendu un partie de leurs actions et qu'ils veulent acheter de l’or avec. Ils ont compris que les arbres de la bourse ne montent pas jusqu’au ciel. Certains ont perdu 10% en actions et comme par hasard, l’or a pris 10% en même temps."

Tassement du dollar

Et puis, autre explication à cette augmentation du prix de l’or: l’affaiblissement du dollar. "Le dollar américain est la première monnaie au monde et l’or est une alternative à ce dollar. Les banques centrales, habituellement, achètent des devises pour étoffer leurs réserves: des euros, des dollars, des yens… mais elles achètent aussi de l’or qui offre l’avantage de protéger de l’inflation. Et comme aux États-Unis, il y a de l’incertitude et potentiellement de l’inflation. Comment protéger ses avoirs dans ce cas d’inflation du dollar? L’or est la bonne alternative pour les banques centrales qui diversifient leurs réservent pour le moment."