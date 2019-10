L’opération de rapatriement des clients Thomas Cook et Neckermann touche à sa fin

Ce dimanche 6 octobre, la plupart des vacanciers qui se trouvaient à l’étranger et qui avaient réservé via Thomas Cook et Neckermann seront rentrés chez eux communique le Fonds de Garantie Voyages (GFG).

Le GFG "tient à remercier toutes les compagnies aériennes, et en particulier Brussels Airlines, qui a pris en charge une grande majorité des 12 000 vols retour. Malgré des circonstances parfois très difficiles, le consommateur a pu compter sur la solidarité du secteur du voyage belge".

Ce week-end, les 500 derniers vacanciers à l’étranger rentreront chez eux, 213 d’Espagne et de ses îles, 122 des îles grecques, 48 d’Égypte, 33 du Maroc, 11 de Chypre, 6 de Tunisie et 2 du Portugal.

Après le 6 octobre, le GFG assurera encore le vol retour d’une soixantaine de passagers, dont le dernier est prévu pour la fin de l’année. Le nombre limité de passagers munis d’un billet IATA pourra rentrer comme prévu.

Remboursement des voyages réservés

Les personnes qui ont réservé un voyage et qui ont déjà payé un acompte ou la somme intégrale du voyage et qui ne pourront faire le voyage, peuvent introduire leur dossier via le site du Fonds de Garantie Voyages.

Le GFG met en place spécialement pour eux un centre de traitement des dossiers de remboursement.

Attention aux arnaques !

Le GFG met aussi en garde contre le piratage qui sévit en ligne. Certaines arnaques tentent d’abuser des demandes de remboursement pour obtenir des numéros de carte de crédit. Plusieurs abus ont déjà été observés en Allemagne. Il est donc très important que vous soumettiez votre demande de remboursement uniquement via le site officiel. Vous pouvez également vous adresser à une agence de voyages accréditée.

Le GFG est également accessible tous les jours de 9 à 17 heures au numéro de téléphone 02 240 68 00.