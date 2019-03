L'opérateur télécom Dommel annonce qu'il coupera tous ses services dans 5 jours

L’opérateur de télécommunication Dommel/Billi mettra fin à ses services le 31 mars après de nombreuses procédures juridiques avec Proximus, qui a décidé d’arrêter de lui donner accès à son réseau.

« Nous avons rencontré un monopoleur puissant qui fait de son mieux pour restreindre l’accès au réseau téléphonique et, par extension, à l’accès au haut débit via la ligne téléphonique », déplore le fournisseur d’accès dans un communiqué sur son site.

Dommel/Billi a épuisé toutes ses solutions légales et devra donc couper ses services, en commençant par ses services d’itinérance qui ne fonctionneront plus à partir d’aujourd’hui. Les lignes téléphoniques et l’accès à internet seront coupés à partir du 31 mars.

Un délai de préavis trop court

« J’ai été très surpris de recevoir de mon opérateur Dommel une lettre me disant qu’il coupait l’ensemble de ses services à la date du 1er avril 2019, dans cinq jours, explique Patrick Dooreman, médecin généraliste à Bruxelles. J’ai dû chercher un nouvel opérateur à 2 heures du matin parce qu’on a que 3 jours ouvrables ! J’en ai trouvé un mai il faudra environ 20 jours pour que le technicien passe. » Un rapide calcul nous montre qu’il devra peut-être se passer de téléphonie et d’internet pendant plus de deux semaines. « Le vrai problème, c’est pour mes patients. Il y a un vrai risque de décès. »

Toutefois, ce n’est peut-être pas la fin pour Dommel/Billi qui recherche un autre fournisseur de réseau : « Nous pensons que l’utilisateur de télécommunications Belge mérite un produit compétitif, bon et transparent et nous recherchons donc des fournisseurs alternatifs. Nous aurons besoin de quelques semaines pour cela, probablement moins pour le mobile. »