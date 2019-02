L’olive noire au cœur d'un conflit économique entre l'Europe et les Etats-Unis

États-Unis versus Union Européenne : suite ! En jeu cette fois : les olives. Depuis le mois d’août 2018, les olives européennes sont taxées à l’entrée aux États-Unis… entre 7 et 27%. « Les Européens exportent des olives de table à des tarifs inférieurs au prix coûtant. Ils bénéficient des subsides agricoles. C’est de la concurrence déloyale ! » De leur côté, les producteurs européens estiment cette taxe injuste, inappropriée.

Inférieur à 70 millions d’euros annuels, le marché transatlantique pèse nettement moins que ceux de l’acier et de l’automobile. Mais l’Europe craint une contagion à d’autres produits alimentaires. Et c’est afin de défendre les producteurs d’olives, mais aussi de vins, de fromages… que l’Union européenne en appelle à l’arbitrage de l’OMC (l’organisation mondiale du commerce) dans son différend avec les États-Unis.

Activité aléatoire

Principaux concernés au titre de premiers producteurs mondiaux d’olives et de premiers exportateurs vers les États-Unis, les Espagnols en subissent déjà les contrecoups. Une grande coopérative entre Seville et Grenade a licencié une partie de son personnel. Agrosevilla livre 72 pays différents et un quart de sa production part aux États-Unis.

Or, les Américains consomment volontiers l’olive noire de table, dans les sandwichs, les salades et les pizzas. A raison de 80%, ils dépendent du marché international. D’où une montée des prix, tant de l’olive produite sur place (20%) que celle qui est importée.

Plus généralement, la culture des olives reste une activité aléatoire. Le climat et la maladie influencent une récolte. Apparue en 2013, la maladie de l’olivier a durement frappé quelques régions deux ans plus tard. Dans les Pouilles, un million d’oliviers a été détruit.

Si les conditions climatiques ne sont pas réunies, la récolte annuelle peut baisser de près de 90%. Quelles sont ces conditions ? Un hiver très froid, un été très chaud et de bonnes petites pluies fin août et fin septembre. Les olives mûrissent plus lentement que le raisin.