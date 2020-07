L’Office national des vacances annuelles a payé 2,4 milliards en 2019

En 2019, l’ensemble des caisses de vacances ont payé environ 3,809 milliards d’euros net à 1.755.000 travailleurs, dont près de 2,421 milliards d’euros payés par l’Office national des vacances annuelles (ONVA) à 1.282.000 ouvriers et artistes.

Actuellement, 99,93% du paiement des pécules de vacances s’effectue sur un compte bancaire.

Le pécule de vacances moyen pour toutes les régions s’élève à 1891,92 euros en 2019. Sur la période 2015-2019, on constate une augmentation de 7,69%. Avec une moyenne de 2010,82 euros, le pécule de vacances est le plus élevé en Flandre, et a augmenté de 3,5% par rapport à 2018. Ce montant est donc plus élevé que dans les autres régions : de 7,7% par rapport au pécule de vacances moyen en Wallonie (1867,17 euros) et même de 21,5% par rapport au pécule de vacances moyen à Bruxelles (1655,05 euros).

Le centre d’appels du service à la clientèle a reçu 180.000 appels en 2019.

L’Office national des vacances annuelles est une institution publique de sécurité sociale, chargée de gérer et contrôler le secteur des vacances annuelles des ouvriers et des artistes.