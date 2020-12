L'OCDE demande une action urgente pour freiner la surpêche

L'OCDE appelle à une action urgente pour freiner la surpêche, améliorer la gestion des pêches et réformer le soutien au secteur. Sans quoi, l'Organisation de coopération et de développement économiques craint que la conservation et l'utilisation durable de l'océan et de ses ressources ne soient pas garanties.

D'après une étude de l'OCDE, au moins un quart des stocks halieutiques mondiaux dont la situation est connue sont surpêchés et un tiers des pêches ne sont pas gérées comme il le faudrait, ce qui est incompatible avec un des Objectifs de développement durable de l'ONU.

Sur la période 2016-2018, les 39 pays étudiés ont indiqué avoir soutenu le secteur à hauteur de 9,4 milliards de dollars, soit 10% environ de la valeur des prises. "Plus d'un tiers de ce soutien était destiné à minorer le coût du carburant, des navires et des engins, ce qui, souvent, encourage la surpêche."

"Les pouvoirs publics devraient cesser de subventionner les moyens de production de la pêche et réorienter le soutien pour qu'il aide les pêcheurs à exploiter leur affaire de façon plus efficace et plus durable", estime Angel Gurría, secrétaire général de l'OCDE.

La gestion des pêches est également problématique, seul un tiers des pays et économies étudiés recourant à des totaux admissibles de capture (TAC).

Le rapport de l'OCDE aborde également la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). "Des progrès notables ont été faits ces quinze dernières années dans la lutte contre ce phénomène, mais il reste du chemin à parcourir pour améliorer la transparence des procédures d'immatriculation et d'autorisation des navires, la rigueur de la réglementation des transbordements et l'utilisation de mesures commerciales propres à renforcer la traçabilité et à empêcher les opérateurs qui pratiquent la pêche INN d'accéder aux marchés et aux services."