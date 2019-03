L'Italie est-elle la bombe à retardement de la Zone euro?

Barilla, Nutella, Fiat, Ferrari ou encore Lavazza et les cafetières à moka Bialetti : le savoir-faire italien est reconnu à travers le monde. C'est la troisième économie industrielle de la zone euro, huitième au niveau mondial. L’Italie est pourtant souvent perçue comme une bombe à retardement de la zone euro. Il y a deux gros points faibles : son énorme dette publique et le manque d’investissements pour relancer le marché de l’emploi.

Dans les bureaux de poste de toute l’Italie, plusieurs centaines de milliers de personnes ont déjà introduit la demande pour recevoir le revenu de citoyenneté. La plupart sont des chômeurs de longue durée : "Moi je suis un travailleur précaire, je fais des petits boulots au noir pour manger, car personne n’a jamais voulu me donner un contrat pour un vrai travail", explique l'un d'entre eux. "Espérons qu’ils nous donnent un travail, car à la fin c’est ça qu’on veut, un travail. On touche le revenu de citoyenneté pendant 18 mois, et après 18 mois, que fait-on pour faire manger les enfants ?", demande une femme.

Le revenu de citoyenneté est la grande mesure économique du gouvernement mais, pour la secrétaire nationale du syndicat CGIL, Tania Scacchetti, les milliards investis auraient dû servir à relancer le marché de l’emploi : "Quand un gouvernement décide d’investir autant de ressources dans une mesure de lutte à la pauvreté et d’aide à l’emploi, il ne peut pas le faire sans l’insérer dans un système global de choix politique qui pousse la création de postes d’emploi avec des investissements. D’autant plus quand on parle d’un pays qui a un taux d’occupation inférieur aux autres pays européens. Notre taux d’occupation atteint seulement 58% en moyenne. Cela veut dire 10-12% de moins que les pays économiquement avancés en Europe".

Impact sur l'économie

Le vice-Premier ministre cinq étoiles, Luigi Di Maio, est convaincu que le revenu de citoyenneté et la réforme des retraites, qui coûteront 15 milliards d’euros pour les caisses de l’État, auront un impact sur l’économie : "Je crois qu’en aidant les groupes les plus faibles de ce pays, les petites entreprises, les pensionnés et ceux qui cherchent un emploi et ont des difficultés à le trouver, nous aiderons à pousser la reprise et la demande interne du pays. Je pense qu’à partir du deuxième semestre 2019, nous verrons concrètement les résultats — des effets positifs bien sûr — des mesures économiques que nous avons imposées".

Et pourtant tous les indicateurs sont passés au rouge. La croissance économique italienne s’annonce plate en 2019 et 2020, une analyse que partage l’économiste Carlo Cottarelli : "Le problème est que ces mesures entraînent des risques majeurs pour les comptes publics et ces effets ne se verront réellement que l’année prochaine. Alors, si on n’augmente pas la TVA et qu’on ne prend pas d’autres mesures, le déficit public risque d’atteindre le seuil de 3,5% du PIB. Et alors là, les marchés financiers pourraient réellement se préoccuper".

L’Italie sera-t-elle le patient zéro de la prochaine crise économique globale ? Certains le pensent. Il suffirait en effet de peu pour déstabiliser cette économie anémique qui croule sous le poids d’une dette publique en constante augmentation et qui atteint la somme astronomique de 2000,350 milliards d’euros.