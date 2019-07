L'Ires de l'UCLouvain table sur une augmentation de 51.000 emplois en 2019

L'emploi devrait augmenter, en termes nets, de 51.000 unités cette année et de 32.000 unités l'année prochaine, analyse l'Institut de recherches économiques et sociales (Ires) de l'UCLouvain jeudi dans ses dernières perspectives économiques. L'institut tablait encore sur une hausse de l'emploi de l'ordre de 29.300 unités cette année en avril.

La baisse du nombre de demandeurs d'emploi serait dès lors plus importante que prévu, de l'ordre de 14.500 personnes cette année, contre 12.200 lors des dernières perspectives, et 9.500 l'an prochain.

L'institut maintient par contre ses attentes en termes de croissance à 1,1% cette année et 1,2% l'an prochain. Dans ses perspectives, il table également sur une inflation générale des prix à la consommation de 1,6% en 2019 et 1,4% en 2020 tandis qu'il s'attend à ce que le déficit des administrations publiques s'élargisse à 1,3% du PIB cette année et 1,7% l'année suivante.