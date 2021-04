L'Instagrameuse Chiara Ferragni entre au Conseil d'Administration de Tod's et affole les bourses

C’est l’histoire d’une influenceuse mode sur les réseaux sociaux qui devient dirigeante d’entreprise, ou quand les grands groupes du luxe ont besoin des stars d’Internet pour rajeunir.

La blogueuse la plus influente du monde

Chiara Ferragni, italienne, 33 ans, est suivie par 23 millions de personnes sur Instagram. C’est l’une des influences mode les plus suivies au monde. Elle s’est fait remarquer il y a une dizaine d’années avec son blog "The Blonde Salad". Le succès sur les réseaux sociaux lui vaut des propositions de grandes marques. Elle travaille comme mannequin et collabore comme styliste avec plusieurs marques dont Dior, Guess ou Chanel. Elle est nommée "blogueuse la plus influente du monde" plusieurs années consécutives. Un documentaire lui a même été consacré.