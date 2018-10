L'inflation poursuit sa hausse en octobre

L'inflation a poursuivi sa progression au mois d'octobre pour atteindre 2,75%, contre 2,35% en septembre, annonce mardi Statbel. Cette hausse est principalement due aux augmentations de prix de l'électricité et du gaz naturel.

En hausse: électricité, gaz, carburants, fruits et légumes...

Les principales hausses de prix en octobre ont concerné l'électricité, le gaz naturel, les carburants, le gasoil de chauffage, le pain et les céréales, les fruits ainsi que les villages de vacances. Ces augmentations ont été compensées par la baisse des prix des produits pour animaux de compagnie et des boissons alcoolisées notamment.

...En baisse: l'alimentation pour chiens et chats

Le taux d'inflation hors produits énergétiques a également grimpé en octobre pour atteindre 1,52%, contre 1,49% en septembre et 1,39% en août. L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'est établie à 1,40% en octobre, contre 1,34% en septembre et 1,50% en août, ajoute encore Statbel.

L'indice des prix à la consommation du mois d'octobre s'élève à 108,31 points, soit une progression de de 0,73 point par rapport au moins précédent. L'indice santé a lui augmenté de 0,74 point pour atteindre 108,26 points.