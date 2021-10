L'inflation en zone euro confirmée à 3,4% en septembre (Eurostat)

Eurostat a confirmé mercredi ses estimations flash pour le mois de septembre: le taux d'inflation annuel est passé de 3% en août à 3,4% dans la zone euro. Cela signifie que la moyenne des prix est 3,4% plus élevée en septembre 2021 qu'à la même période l'an dernier. C'est sans surprise l'énergie qui pousse l'inflation, avec une hausse des prix de 17,4%.

Les autres produits et denrées à la plus forte inflation sont le tabac (3,4%) et les aliments non-transformés (2,6%).

Les taux d'inflation les plus élevés ont été rapportés en Lituanie et en Estonie (6,4%), tandis que les plus faibles l'ont été au Portugal (1,3%) et à Malte (0,7%). En Belgique, l'inflation était de 3,8% en septembre; elle était de 3,6% pour la moyenne de l'UE.