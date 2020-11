L'inflation baisse légèrement en Belgique : elle atteint 0,4% en octobre

L'inflation en Belgique s'élevait à 0,4% en octobre, contre 0,5% en septembre, a indiqué lundi Statbel. Les sous-indices avec les plus gros impacts positifs sur l'inflation sont les loyers, les restaurants et cafés, la viande, l'achat de voitures, les légumes et les fruits. Inversement, le gasoil de chauffage, les carburants, le gaz, l'électricité et les produits pharmaceutiques ont exercé le plus gros impact négatif.

L'inflation selon l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le mois d'octobre s'élevait à 0,7% contre 0,9% en septembre.

L'inflation sous-jacente (inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés) s'élevait à 1,4% le mois dernier, soit une légère baisse par rapport à l'inflation de 1,5% mesurée en septembre. L'inflation sous-jacente moyenne des 12 derniers mois est égale à 1,5%.