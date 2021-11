L’inflation augmente à 5,64% en novembre, le niveau le plus élevé depuis juillet 2008

Le marché matinal de Michel Gassée - L'inflation augmenterait plus vite que prévu - 22/10/2021 Michel GASSEE interviewe le gouverneur de la Banque nationale, Pierre Wunsch, qui admet que les nouvelles économiques sont un peu moins bonnes depuis quelques semaines et, surtout, que l’inflation s’avère moins transitoire que ne le prévoyait la Banque nationale (et bien d’autres d’ailleurs). Quant aux pénuries ponctuelles dans certains secteurs, comme les semi-conducteurs, elles ne l’inquiètent guère…