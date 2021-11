L’inflation augmente à 5,64% en novembre, le niveau le plus élevé depuis 2008, à cause de l'énergie: le prix du gaz a plus que doublé en un an

L’inflation augmente de 4,16 à 5,64% en novembre, soit le niveau le plus élevé depuis juillet 2008 (5,90%), indique lundi dans un communiqué l’office des statistiques Statbel. L'indice des prix à la consommation a progressé de 1,25% en un mois.

La forte augmentation de l’inflation est due, comme ces derniers mois, à la forte hausse des prix de l’énergie. L’inflation de l’énergie s’élève actuellement à 46,4%.

L'inflation sous-jacente, qui ne tient pas compte de l'évolution des prix des produits énergétiques et des produits alimentaires non transformés, s'établissait d'ailleurs "seulement" à 2,14% en novembre, contre 1,95% en octobre.

En novembre, les principales hausses de prix ont concerné le gaz naturel, l'électricité, les carburants, les boissons alcoolisées, le gasoil de chauffage, les voyages à l'étranger et city-trips ainsi que les boissons non alcoolisées. Le prix du gaz a plus que doublé en un an (+116,4%), les carburants du type LPG ont grimpé de 65,9%, l'électricité de 41,8%.

Les fruits, les articles d'hygiène corporelle, les billets d'avion, les produits laitiers et les produits d'entretien ont au contraire baissé, influençant le niveau d'inflation vers le bas.