L’inflation atteint des niveaux inédits depuis plusieurs décennies et impacte tous les ménages

Carburant, caddie de course ou encore facture d’énergie, les prix s’affolent en 2022. L’inflation atteint des niveaux inédits depuis plusieurs décennies et cela se fait ressentir sur votre portefeuille.

Dans notre pays, les prix ont augmenté en moyenne de 6%. De l’autre côté de l’Atlantique, aux États-Unis, c’est une hausse de 7% qui a été constatée.

L’inflation sera donc au centre des discussions tout au long de 2022. "Elle est là factuellement en 2021 et à des niveaux très élevés. Et encore, pour le moment, on voit qu’au début de 2022, elle continue à progresser", remarque Roland Gillet, professeur de finances à la Sorbonne et à l’ULB. "On est dans une période d’inflation très importante. On voit qu’on n’est plus à des niveaux qui sont acceptables normalement pour les banquiers centraux. Ces niveaux ne sont pas de 2%, mais sont trois fois plus élevés. On ne peut pas l’ignorer. Or, beaucoup de gens ont l’impression de dire que c’est un phénomène anodin."

La hausse des prix se constate dans tous les secteurs de l’économie, de l’énergie à l’alimentation, en passant par l’industrie ou encore le bâtiment. Tous les consommateurs sont perdants mais ceux qui épargnent sont aussi touchés. Quand un livret d’épargne rapporte 0,11% par an et que l’inflation est autour de 6%, le pouvoir d’achat de votre épargne plonge de quasiment 6%.