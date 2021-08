L'inflation à son plus haut en 30 ans en Allemagne

La vie était nettement plus chère en Allemagne en juillet qu'un an auparavant. L'inflation s'élevait à 3,8% le mois dernier, son plus haut niveau depuis décembre 1993 lorsqu'elle affichait 4,3%, selon le bureau allemand de statistique.

C'est aussi la première fois depuis août 2008 que l'inflation franchit le cap des 3%. Elle n'était encore que de 2,3% en juin.

Cette hausse s'explique en grande partie par les prix élevés des matières énergétiques. Ceux-ci sont supérieurs de 11% à ceux de juillet 2020. La demande était alors très basse en raison de la crise sanitaire. Les produits alimentaires en Allemagne étaient, eux, 4,3% plus chers qu'il y a un an.

Un autre élément peut expliquer cette brusque montée de l'inflation. La baisse temporaire de la TVA l'an dernier en Allemagne pour stimuler la consommation en temps de pandémie. Cela avait entraîné une forte baisse des prix. Aujourd'hui, un effet comparatif similaire à la hausse est observé sur le taux d'inflation. Cette baisse de la TVA avait été instaurée entre juillet et décembre 2020.