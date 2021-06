L'industrie alimentaire wallonne doublement touchée par la crise et la flambée des prix

L'industrie alimentaire wallonne a été sévèrement touchée par la crise sanitaire et doit en plus faire face à la flambée des prix et aux pénuries pour toute une série de matières premières, alerte vendredi la fédération de l'industrie alimentaire wallonne, Fevia Wallonie. Elle s'attend à ce que cet impact se poursuive en 2021 et demande de maintenir les mesures de soutien aux entreprises les plus touchées.

Nombre des entreprises de l'industrie alimentaire fournissent en effet l'horeca, l'événementiel et le "food service", le secteur des boissons, dont les bières, la transformation de pommes de terre et de légumes. Son chiffre d'affaires a diminué de 3,1% en 2020, pour atteindre 8,27 milliards d'euros, soit son niveau de 2016, indique Fevia Wallonie.

Coup de massue pour notre secteur

La crise a poussé l'industrie à reporter, voire annuler, ses investissements. Elle a investi 18,5% de moins en 2020 par rapport à l'année précédente. Idem du côté des exportations, qui s'élevaient à 4,39 milliards d'euros en 2020, soit une chute de 6,5% par rapport à l'année précédente. Le Brexit a lui aussi un impact sur les exportations vers le Royaume-Uni, en baisse de 7%. La fermeture temporaire des frontières et l'interdiction des voyages non essentiels a fait chuter les achats transfrontaliers de 30%.

En outre, les coûts augmentent et toute une série de matières premières sont en pénurie : matières premières agricoles, emballages, hausse des coûts de l'énergie et du transport. Les entreprises alimentaires wallonnes ne peuvent pas le répercuter sur leurs prix de vente parce qu'elles sont liées par des contrats annuels avec les supermarchés, dénonce la fédération, qui demande de pouvoir répartir ces hausses équitablement entre les différents maillons de la chaîne.

"La hausse actuelle des prix est un coup de massue pour notre secteur. Il est dès lors impératif que les mesures actuelles de soutien aux entreprises les plus touchées, dont le chômage temporaire, la réduction ONSS, les reports de charges, les primes régionales ou les crédits, soient poursuivies dans la phase de reprise", déclare Guy Paternoster, président de Fevia Wallonie. "Nous devons aider nos entreprises à se préparer à la relance progressive : les aides en termes de solvabilité et la préservation de leur compétitivité, sans nouvelles charges supplémentaires, sont capitales", conclut-il.