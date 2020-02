L'indice-pivot dépassé en février malgré un ralentissement de l'inflation

L'indice-pivot pour la fonction publique et les allocations sociales a été dépassé en février, malgré un ralentissement de l'inflation, qui a atteint 1,10% sur base annuelle, contre 1,41% en janvier et 0,76% en décembre, a annoncé jeudi Statbel (SPF Economie).

En raison du dépassement de l'indice-pivot, les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2% en mars. Les salaires du secteur public seront, eux, indexés de 2% en avril. Le précédent dépassement de l'indice-pivot remontait au mois d'août 2018. En février, les prix des légumes ont affiché une hausse moyenne de 2,9% par rapport au mois précédent. Les boissons alcoolisées ont connu une hausse de prix moyenne de 3,1%.

Pour les fleurs et les plantes, la hausse de prix atteignait 6,1%. Comme chaque année, la plus forte hausse concernait les roses en raison de la Saint-Valentin. Les prix des fruits ont affiché une hausse moyenne de 2,6% par rapport à janvier. Les poissons et les fruits de mer ont coûté 2,1% de plus ce mois-ci. Dans l'autre sens, les carburants affichent un repli de 4,8% en moyenne par rapport au mois précédent.

Les prix du gaz naturel ont diminué de 2,7% par rapport au mois précédent. Après la forte hausse en janvier, les loyers ont diminué de 0,5% ce mois-ci. Les prix de l'électricité ont baissé en moyenne de 0,9%. Sur un an, les produits qui ont le plus augmenté sont les envois postaux (+13,8%), les chambres d'hôtel (+12%), les logiciels (+10,7%) et les journaux (+8,2%). Les produits et services qui ont le plus diminué par rapport à février 2019 sont le gaz naturel (-16,1%), l'électricité (-7,2%) et les services de téléphonie mobile (-6,9%).