L'impressionnante dégradation du béton de Doel 3

Des morceaux de béton qui jonchent le sol, clairement tombés du plafond, des barres en acier complètement à découvert et visiblement corrodées, c'est ce qu'on découvre sur des photos impressionnantes prises sur le site de Doel 3 et datant de septembre 2017 quand le réacteur est arrêté suite à cette "découverte".

Mais dès novembre 2016, nous avons pu nous procurer des photos tout aussi inquiétantes déjà prises sur place, de quoi corroborer l'hypothèse selon laquelle ces problèmes ne sont pas neufs. D'après un collaborateur d'Engie Electrabel souhaitant rester anonyme et appuyé par deux autres sources : ces problèmes seraient d'ailleurs connus depuis les années 90 .

Ce n'est pourtant qu'en 2017 qu'Engie-Electrabel a décidé de reconstruire une nouvelle couverture de béton. L'exploitant des centrales nucléaires belges persiste encore à affirmer que tout a été géré en bon père de famille : "Nous avons par le passé procédé à des réparations quand cela était nécessaire, nous entretenons nos centrales de façon régulière".

Pour Jan Jambon en 2017: pas d'inquiétude

Mais pourquoi dès lors attendre si longtemps avant d'agir? Et quel était l'état des autres centrales? À une question parlementaire posée par Ecolo l'année dernière, Jan Jambon, ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité nucléaire répondait : "L’exploitant a pu démontrer de façon crédible que les autres réacteurs ne sont à priori pas affectés par le mécanisme de dégradation".

Sauf qu'aujourd'hui, patatras: Engie constate aussi une dégradation du béton pour Tihange 2, Tihange 3 et Doel 4. Résultat Tihange 2 et 3 resteront fermés tout l'hiver et Doel 4 en principe jusqu'en décembre.

Bonne nouvelle, tout de même l'entretien de Tihange 1 initialement prévu du 20 octobre au 29 novembre sera avancé d'une semaine.