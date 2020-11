L'immigration récente profite à l'économie belge, affirme une étude de la Banque Nationale

Verdict : la première génération (née hors de Belgique) contribue moins aux caisses de l’Etat que les Belges natifs (né en Belgique de deux parents nés en Belgique) et moins que la moyenne nationale. La deuxième génération, elle, contribue plus que la moyenne belge et les natifs.

Des immigrés plus jeunes que la moyenne

Comment expliquer cette différence ? Par l’âge et le taux d’emploi. De manière générale, la contribution d’un citoyen aux finances publiques va dépendre de sa situation professionnelle : s’il a un emploi sa contribution sera positive (il paye des impôts), si pas, elle sera négative (il bénéficie d’allocations). Or il se trouve que les immigrés de la première génération sont surreprésentés parmi les personnes sans emplois. De plus, ils sont plus âgés.

Or on voit sur les 3 graphiques ci-dessus que la contribution que plus on avance en âge, plus la contribution est positive (le salaire des travailleurs augmente) et devient brusquement négative à l’âge de la retraite (ils bénéficient de la pension). C’est logique. Enfin, le salaire moyen des immigrés de la première génération qui travaillent est plus faible, ils payent donc moins d’impôts.

En revanche, les immigrés de la 2e génération sont plus jeunes, plus en âge de travailler donc, et contribuent en conséquence plus aux caisses de l’Etat qu’un belge natif. Les détails de la contribution de chacune de ces catégories par rapport à la moyenne belge sont détaillés dans le tableau ci-dessous.