L'Europe s'apprête à revoir la liste des pays considérés comme des paradis fiscaux

L’Union européenne s’apprête à revoir la liste des pays considérés comme des paradis fiscaux. Selon un rapport de l’ONG Oxfam publié ce matin, neuf paradis fiscaux notoires risquent de sortir des radars de l’Europe. Exemple les Bahamas, les Bermudes, les îles Caïmans ou encore Panama. Certains de ces pays ont pourtant été au centre de scandales fiscaux mis en lumière par les Paradise Papers ou les Panama Papers.

Explication de cette situation avec Yoann Languedoc, expert fiscalité chez Oxfam : « Les critères appliqués par l’Union européenne sont trop faibles pour vraiment aller chercher les paradis fiscaux notoires nocifs et dommageables à nous tous. Nous, ce qu’on dit c’est qu’il ne faut pas aller voir ces pays d’un point de vue légal, il faut aller voir ces pays d’un point de vue économique. Si on voit que ces pays fonctionnent encore comme des paradis fiscaux, dans la réalité, il faut les garder sur la liste grise ou sur la liste noire ».

Ces pays, dit Oxfam, ont fait évoluer leurs textes législatifs pour qu’ils correspondent aux attentes de l’Union européenne. Mais en pratique, sur le terrain, au jour le jour, ils fonctionnent toujours comme des paradis fiscaux. Oxfam demande effectivement à l’Union européenne de balayer devant sa propre porte. C’est bien de chercher à imposer des normes fiscales exigeantes à l’extérieur, mais ce serait bien aussi de les mettre en œuvre chez soi. Yoann Languedoc explique : « On a identifié 18 États membres dont la Belgique où il y a des pratiques fiscales dommageables et en plus, on a fait une analyse économique des États membres de l’Union européenne. On a vu que cinq États membres en particulier sont très très nocifs envers les autres États membres en termes d’évasion fiscale, mais aussi dans le monde entier ».

Irlande, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Chypre, ce sont des pays européens accusés par Oxfam d’avoir une stratégie fiscale qui permet à de nombreuses multinationales de payer très très peu d’impôts. Parmi les mécanismes utilisés, ce que l’on appelle les pattern box. « Les patern box est un avantage fiscal qu’on donne à des profits qui sont liés à la propriété intellectuelle, surtout les grandes entreprises pharmaceutiques peuvent utiliser ces avantages-là pour faire en sorte qu’ils payent des taux d’imposition qui sont parfois plus faibles que 5%, et en Irlande allant plus bas que 2% » précise Yoann Languedoc.

Et en Belgique ?

La Belgique, n’est apparemment pas vraiment un paradis fiscal pour les entreprises, mais ce n’est pas non plus un pays irréprochable. Pour Oxfam, La Belgique est un paradis fiscal avéré pour certaines multinationales et pour certains profits, pas pour tout le monde donc. Un paradis fiscal sélectif en quelque sorte.

Reste deux cas, hors de l’Union européenne : les États-Unis et la Suisse. À leur propos, l’analyse d’Oxfam est cinglante. « Les États-Unis ne respectent pas les critères de l’Union européenne claire et nette, mais ne seront pas listés par l’Union européenne parce que politiquement c’est impossible selon les États membres. Donc là, on voit que la liste n’est pas si objective que ça. Et la Suisse c’est le même cas de figure. La Suisse n’a pas réformé ses lois comme demandé par l’Union européenne, mais ne sera pas sur la liste noire parce que politiquement, on voit des problèmes pour mettre la Suisse sur la liste noire » selon Yoann Languedoc.

Pour les États-Unis concrètement, ce qui pose problème, c’est la transparence : insuffisante selon Oxfam. On le voit bien avec un État qui est considéré comme un paradis fiscal : le Delaware. Et pour la Suisse, ce sont plutôt les pratiques fiscales dommageables, ce sont des pratiques qui privent en réalité d’autres États de ressources fiscales dont ces États auraient probablement bien besoin.