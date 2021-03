L'Europe accorde 57 millions d'euros de subventions pour des trains de marchandises plus rapides en Belgique

La Belgique va recevoir 57 millions d’euros de subventions de la Commission européenne pour quatre projets visant à améliorer les performances du réseau ferroviaire européen. L’argent sera consacré à des investissements permettant aux trains de marchandises de circuler plus rapidement en Wallonie, indiquent mercredi le Service public fédéral Mobilité et le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel.

Parmi les quatre projets retenus, deux ont été portés par lnfrabel, la société gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, et deux par la SNCB.

Infrabel injectera une partie de l’argent dans les travaux en cours pour passer de deux à quatre voies entre Bruges et Gand. Il s’agit de l’une des lignes ferroviaires les plus fréquentées du pays. Cela permettra à un plus grand nombre de trains de passagers de se rendre à la côte et à un plus grand nombre de convois de marchandises de relier le port de Zeebrugge sans se gêner mutuellement.

Créer un réseau transeuropéen

"C’est important pour l’accessibilité des sites touristiques mais également pour le développement économique de Zeebrugge", souligne le SPF Mobilité.

Le deuxième projet d’Infrabel bénéficiant d’un soutien européen est lié au transport de marchandises. Sur différents tronçons de deux corridors de fret européens, la vitesse maximale des trains de marchandises sera portée à 100 ou 120 kilomètres par heure, par exemple en redressant les courbes, explique Thomas Baeken, porte-parole du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire.

Les deux projets portés par la SNCB concernent l’installation du système de sécurité européen ETCS sur les trains.

Les subventions font partie du programme "Connecting Europe Facility", qui apporte un soutien financier aux projets visant à créer un réseau de transport transeuropéen performant d’ici 2030, explique le SPF Mobilité.

L’année 2021 a été déclarée Année européenne du rail. Le coup d’envoi officiel sera donné le 29 mars.