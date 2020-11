L'État est-il trop généreux dans le soutien aux entreprises et indépendants ? Le patron de la KBC plaide pour des aides "sur-mesure"

L’État est-il trop généreux dans mesures de soutien aux entreprises et indépendants ? C’est Johan Thijs, le patron de la banque KBC qui pose la question ce vendredi dans les pages du Standaard. Il estime que les difficultés économiques du confinement pourraient être moindres que ce que racontent certains et que les aides belges aux entreprises auraient permis à certains de remplir leurs poches.

La KBC a publié de solides résultats pour le troisième trimestre de 2020. Comme d’autres banques, elle a permis à ses clients de reporter ses crédits pour pouvoir surmonter les coûts engendrés par la crise du coronavirus. Pertes d’emploi et donc de salaire, diminution du chiffre d’affaires des entreprises, … Tous ces facteurs n’ont pas aidé certains détenteurs de crédit à éponger leur dette. C’est pourquoi, lors du premier confinement, beaucoup ont saisi l’opportunité de reporter leur crédit.

Mais alors qu’un second confinement partiel a balayé la Belgique, la majorité des clients de la KBC honorent désormais leurs prêts sans grand problème. Ils sont même 71% des clients à ne pas demander de prolongation du report alors qu’ils pourraient le faire. Des réactions et une facilité de remboursement qui pousse le patron de la banque à se poser des questions.

Des compensations financières profitables pour certains

Dernièrement le gouvernement a décidé de reprendre une série de mesures afin d’aider les entreprises touchées de plein fouet par les mesures destinées à endiguer la propagation de coronavirus. Doublement du droit passerelle, exonération des cotisations ONSS, chômage économique, ce sont 38 mesures qui permettent actuellement aux Belges mis en difficulté par le confinement de garder la tête hors de l’eau.

Mais selon Johan Thijs, l’économie ne se porterait pas si mal que ça et certains nageraient même sur le dos, gagnant parfois plus que leurs bénéfices initiaux grâce aux aides de l’Etat. Selon lui, les autorités devraient prendre le parti d’aider uniquement les PME qui peuvent prouver que des mesures supplémentaires sont nécessaires à leur survie ou au moins au maintien de leur niveau pré-Covid.

Dans certains cas, ces aides sont telles que des indépendants ou petites entreprises ont gagné plus que s’ils étaient restés ouverts. Dans d’autres, des entreprises ont bénéficié d’aides alors qu’ils ont soit maintenu leur chiffre d'affaires, soit l’ont augmenté grâce à une bonne reprise post-confinement ou en se montrant ingénieux alors que tous les Belges étaient sommés de rester à la maison.

À titre d’exemple, les restaurants, entreprises et indépendants recevaient des autorités régionales une compensation de 160 euros par jour ouvrable ou 3200 euros par mois pour combler le manque à gagner en termes de chiffre d’affaires. En plus, en vertu du droit passerelle, chaque employé recevait entre 1614 euros et 4814 euros. Des sommes destinées à payer les loyers, l’entretien, l’administration, les assurances, etc. de l’entreprise forcée de garder porte close. Mais ces sommes auraient bénéficié à certains plus qu’elles les auraient "sauvés".

Situation variable

Toutefois, cette thèse va à l’encontre du calcul élaboré par le ministère de l’Economie mi-octobre. Il estimait que le chiffre d’affaires total était en diminution de 20%. Cela est symptomatique et montre que la situation diverge sans doute d’un secteur à l'autre, d'une entreprise à l’autre. Tout comme les 29% de clients de la KBC qui ont souhaité à nouveau reporter leurs crédits.

Pour faire sauter ce biais, Johan Thijs propose des solutions "sur mesure". Il plaide pour lier les aides aux pertes réellement subies. "Je pense que nous devons travailler sur davantage de mesures au lieu de mesures collectives uniformes", évoque-t-il dans De Standaard. Il donne l’idée de compensations qui seraient octroyées, si ceux qui en bénéficient prouvent et que leurs pertes sont dues à la crise du coronavirus, et pas à un défaut préexistant.

Alors qu’il était difficile d’anticiper les problèmes des compensations financières pour le premier confinement, nous en sommes désormais au second. Les différents gouvernements ont en partie corrigé le tir. Par exemple, les aides en Flandre et en Wallonie sont désormais partiellement liées au chiffre d’affaires des entreprises, ce sera la même chose au fédéral en 2021.