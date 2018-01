Le diesel bientôt au prix de l'essence?

Cette année en Belgique, les voitures à l'essence se sont mieux vendues que les voitures au diesel. Ce n'est pas un hasard : l'avantage fiscal du diesel disparait, ce qui remet presque sur le même pied d'égalité les deux carburants et entraine une augmentation à venir du gasoil. L'essence et le diesel se rapprochent donc l'un l'autre en termes de prix. Pour l'instant, l'essence reste encore un peu plus chère à produire, mais cela risque de changer très vite.