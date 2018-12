L'essence à son prix le plus bas depuis deux ans, mais pas le diesel: voici pourquoi

Le diesel baisse aussi, mais son prix reste plus élevé que l'essence 95, et on reste ici dans des niveaux élevés par rapport aux prix de 2016. Pourquoi? A cause du système de "cliquet": à chaque diminution du prix maximum du diesel, la moitié de la diminution a été convertie en une augmentation des accises spéciales, jusqu'à ce que celles-ci rejoignent en juillet dernier le montant pour l'essence: 0,6002 par litre.

Un prix du produit plus cher

L'essence à son prix le bas depuis deux ans, mais pas le diesel: voici pourquoi - © Tous droits réservés

Pourquoi? Tout simplement parce que le prix du produit qui sort de la raffinerie est plus cher. Et comme le prix de base est plus cher, la TVA, qui est un pourcentage, est plus élevée aussi. Les trois éléments mis ensemble -prix de base plus élevé, TVA en conséquence, et accises désormais au même niveau- font que l'écart entre essence et diesel s'est creusé....