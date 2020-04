L'épidémie de Covid-19 va coûter beaucoup d'argent aux hôpitaux : comment l'expliquer ?

Avec la crise sanitaire actuelle, les hôpitaux subissent une énorme pression. Tout le personnel est mobilisé. Et pourtant, cette crise du Covid-19 risque de leur coûter beaucoup d’argent. Comment l’expliquer alors que les établissements de soins tournent à plein régime en ce moment ?

"Cette situation engendre différents surcoûts par rapport au fonctionnement habituel de l’hôpital, des surcoûts liés au coût du matériel médical, aux médicaments, au personnel qui doit être mobilisé davantage et aux modifications de structure de l’organisation même de l’hôpital qui doit s’adapter à ce contexte", détaille Arnaud Dessoy, économiste chez Belfius, spécialiste des finances des pouvoirs locaux.

"Les plans d’urgence entraînent surtout des pertes de recettes, ce qui peut sembler paradoxal alors que les hôpitaux tournent à plein régime, mais toutes les opérations et les consultations non urgentes ont été annulées ou reportées, ce qui signifie qu’il y a tout un pan d’activité de l’hôpital qui génère habituellement des revenus importants, via les honoraires et les forfaits, qui est en forte réduction, voire à l’arrêt", poursuit Arnaud Dessoy.

►►► À lire aussi : le point sur les hospitalisations pour cause de Coronavirus en Belgique

Or ces honoraires, on l’ignore souvent, représentent autour de 40% des recettes de l’hôpital en temps normal. Et comme on n’est pas actuellement en temps normal…

Exemple au Centre hospitalier EpiCURA. Situé à Mons-Borinage, au cœur d’un des foyers belges de l’épidémie, il compte 800 lits et 2500 salariés.

Selon François Burhin, directeur général du centre hospitalier, "tout ce qui est honoraires médicaux est fortement impacté et impacte d’abord les médecins, bien sûr, puisque ce sont eux qui prestent leurs actes, et ensuite l’hôpital de manière indirecte, puisqu’une partie de ces honoraires est rétrocédée, c’est-à-dire rendue à l’hôpital, pour financer ce qui a permis de réaliser ces honoraires, par exemple des secrétaires médicales, des infirmières de consultation, du matériel, des charges de structure. Ça représente environ 40% des recettes de l’hôpital."

10 fois moins de consultations

Ce centre hospitalier assure habituellement 2000 consultations par jour environ. Aujourd’hui, c’est 10 fois moins. Sans oublier les opérations non urgentes qui, elles, ont toutes été reportées.

Plus de la moitié des recettes de l’hôpital viennent en fait des pouvoirs publics. Ces recettes-là ne sont aujourd’hui pas touchées par la crise sanitaire. Heureusement d’ailleurs, car, il faut le dire aussi, la situation financière de nos hôpitaux se dégrade globalement depuis des années.

"À peu près un tiers des hôpitaux présente un résultat courant déficitaire et l’ensemble du secteur dégage un résultat extrêmement faible, à peu près une trentaine de millions pour l’ensemble des hôpitaux par rapport à un chiffre d’affaires de 15 milliards", conclut Arnaud Dessoy.