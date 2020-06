L’épargne des Belges pourrait atteindre un niveau record en 2020

Pour donner une idée de ce que cela représente, au mois d’avril de cette année, quelque 285 milliards d’euros étaient placés sur des comptes d’épargnes réglementés en Belgique, selon les dernières données (encore provisoires) de la Banque nationale. En octobre dernier, toujours selon les chiffres de la Banque nationale, il y avait 278 milliards, soit près de 100 milliards de plus qu’il y a 10 ans . Rappelons que ces placements rapportent très peu puisque le taux d’intérêt minimum sur les comptes d’épargne est de 0,11%.

Les raisons de l’épargne

Ceux et celles dont les revenus n’ont pas diminué ont donc placé une bonne partie de ces liquidités dans ces placements sûrs. Même si, on l’a dit, ils rapportent très peu d’intérêt. Mais qu’est-ce qui pousse les particuliers à épargner ? Il y a eu forcément moins de dépenses pendant cette période. Pas de loisirs coûteux, pas de restaurants, très peu de déplacements et d’achats autres que l’alimentaire, des vacances raccourcies ou annulées…

Au surplus, "mettre un peu d’argent de côté" est aussi prudent pour ceux qui craignent le chômage.

"Ce sont les craintes liées à l’avenir, au niveau économique", nous dit Nicolas Clayes, analyste financier pour Test-Achats Invest. "Vous parliez du chômage, mais aussi du fait que l’Etat s’endette fortement. Le budget de l’Etat sera dans le rouge foncé cette année. Je pense que les gens anticipent aussi le fait qu’il faudra sans doute rembourser un jour à travers l’impôt tout cet argent qui est dépensé. Donc, ces incertitudes font que naturellement on a tendance à plus épargner dans ces cas-là."

Pour cet analyste, il y a aussi un réflexe de prudence – qui n’est pas nouveau, mais historique -, de la part des ménages par rapport au montant auquel ils auront droit au moment de leur retraite. Nicolas Clayes : "On sait qu’en Belgique il y a un écart entre le dernier salaire et le montant de la pension. En prévision de cela, les gens mettent de l’argent de côté pour pouvoir combler, au moins en partie, ce trou. Cette situation pousse aussi les gens à épargner".

Notons enfin, toujours au chapitre des conséquences de la crise sanitaire, que l’encours des comptes courants est aussi très important pour l’instant : près de 80 milliards d’euros. Pour les placements plus risqués, le marché des actions a séduit quelques investisseurs privés, surtout la plus jeune génération.