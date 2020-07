L'entreprise belge iTeos fait son entrée à Wall Street

Après avoir levé plus de 120 millions de dollars il y a quelques mois, iTeos se lance donc sur le Nasdaq, connu pour sa connotation technologique. Les fonds recueillis serviront au développement de deux programmes : un traitement destiné aux patients atteints de tumeurs solides et un traitement des tumeurs malignes du sang.

La compagnie belge iTeos est donc depuis quelques minutes et l’ouverture des marchés, en Bourse. Le prix de départ de son action est placé à 19 dollars et 10 millions 586.316 actions seront proposées. La société belge qui a des bureaux à Gosselies mais aussi à Boson, sera donc évaluée à plus d’un demi-milliard d’euros.

Ça y est, c’est officiel depuis 15h30 (9h30 heure américaine) et la sonnerie de la cloche de la Bourse à New York . L’entreprise belge iTeos, basée à Gosselies , a fait son entrée à Wall Street sous le symbole "ITOS". Une grosse étape dans le développement de cette biotech belge.

Le clan belge de Wall Street s’agrandit

Mais iTeos n’est pas la première compagnie belge à se lancer sur le marché américain. Elle rejoint un clan déjà bien fourni de six entreprises : Galapagos, argenx, Celyad, Oxurion, MDxHealth et Materialise. Comme iTeos, Galapagos et argenx sont des biotechs et depuis leurs entrées en bourse, respectivement en 2015 et 2017, leurs titres ont monté en flèche. 1425% de progression pour argenx en trois ans dont les actions sont passées de 17 à 259,3 dollars. Pour Galapagos, l’augmentation est de 365%.

La compagnie technologique Materialise qui a fait de l’impression 3D son moteur est, elle, sur le Nasdaq depuis février 2014. La valeur de ses actions est passée de 12 à 27,99 dollars soit une progression de 132%.

Reste les parcours plus contrastés de Celyad et Oxurion, deux autres biotechs belges. Entré à Wall Street en 2015, Celyad a connu une baisse de 85%. Oxurion a lui perdu 87% depuis son entrée sur le marché américain en 2013. Deux chutes liées à des échecs de certains de leur traitement.