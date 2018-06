L'enseigne "La Grande Récré" en faillite, tous les magasins de Belgique seront fermés dès ce mercredi

La direction de l'enseigne française de jouets "La Grande Récré" a annoncé à son personnel que la faillite du groupe Ludendo (propriétaire des magasins de "La Grande Récré") allait être prononcée lundi prochain. Le personnel a refusé de poursuivre son activité jusqu'à la fin du mois, comme le demandait la direction.

Les seize magasins "La grande Récré" en Belgique seront donc fermés dès ce mercredi. En Belgique, l'enseigne emploie 95 personnes (85 CDI et dix CDD). "Nous avions encore un petit espoir de voir un éventuel repreneur mais je pense qu'aujourd'hui, tous les espoirs sont tombés", déplore Anne-Marie Dierckx, secrétaire permanente pour la CNE.

Un secteur en difficulté

"Le secteur du jouet est en difficulté, constate Anne-Marie Dierckx. Il y a bien sûr la concurrence de tout ce qui est commerce en ligne. On obtient beaucoup plus facilement ce qu'on cherche via internet que dans les magasins physiques qui n'arrivent pas à suivre".