L'enseigne familiale gantoise e5 mode change de propriétaire

L'enseigne familiale de magasins de vêtements e5 mode est rachetée par la société Feniks Holding, a-t-on appris lundi dans un communiqué. Le montant de la transaction n'a pas été précisé.

Ce changement de mains, après 40 ans dans un giron familial, doit notamment permettre à e5 mode de se raccrocher au train de l'e-commerce, grâce à un accord commercial conclu par Feniks Holding avec la plate-forme d'achat qui sert le groupe FNG (maison-mère de Brantano). Feniks Holding est dirigé par Frédéric Helderweirt, qui a notamment travaillé pour le groupe FNG.

"Dans le marché actuel du commerce de détail, il est nécessaire d'amener constamment nos magasins et collections à un niveau plus élevé. Nous pensons que Feniks Holding a l'expertise et le réseau pour le faire. En 40 ans, le business a fortement évolué", souligne Alexander Talpe, CEO d'e5 mode et neveu des fondateurs de l'enseigne (le couple Griet Talpe et Etienne Kaesteker), cité dans un communiqué. "Nous regardons l'avenir d'e5 mode pleins de confiance".

Créé en 1979, e5 mode s'adresse aux hommes et femmes de plus de 40 ans. L'enseigne, qui doit son nom à l'ouverture d'un premier outlet le long de la route E5 (à présent la E40) à Sint-Denijs-Westrem (Gand), emploie actuellement 400 personnes et compte une septantaine de magasins en Flandre et en Wallonie. Son siège social est situé à Sint-Niklaas.