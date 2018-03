L'enregistrement des bagages à main désormais gratuit chez Brussels Airlines

Tous les passagers de Brussels Airlines peuvent désormais enregistrer gratuitement leur bagage à main de 12 kg, annonce jeudi la compagnie aérienne belge, à l'occasion du début des vacances scolaires de Pâques. Ils peuvent ainsi notamment éviter les restrictions de contenants de maximum 100ml pour leurs liquides. Ryanair avait déjà adapté sa politique en la matière au mois de janvier dernier.

Tous les passagers concernés

Cette nouvelle règle vaut pour tous les passagers, même ceux qui possèdent un billet Check&Go (tarif avec bagage à main uniquement), précise Brussels Airlines.

Grâce à cet enregistrement, ils pourront en outre passer plus rapidement le contrôle de sécurité et voyager les mains libres à travers l'aéroport. Cela permet également de faciliter l'embarquement et d'augmenter le confort à bord "car seuls les petits objets personnels peuvent être rangés dans le compartiment à bagages ou sous le siège devant le passager".

Mi-janvier, Ryanair avait également adapté sa politique de bagages à main afin de faciliter et d'accélérer l'embarquement des passagers. A l'exception de ceux qui ont opté pour un embarquement prioritaire payant, les passagers de la compagnie à bas coûts irlandaise ne peuvent depuis lors plus prendre de grand sac en cabine et celui-ci est placé gratuitement en soute au moment de monter dans l'avion. Ils peuvent par contre toujours monter à bord de l'appareil avec un petit sac à main ou assimilé.