L'endettement public, sur le devant de la scène en 2019?

L'endettement public risque-t-il de revenir sur le devant de la scène en 2019 et de peser comme facteur de risque un peu partout dans le monde? C’est en tout cas l'avis de Mikael Petitjean, professeur de finance à l’UCL et à la School of Management, surtout si les taux repartent à la hausse.

"C’est un risque que l’on ne peut pas négliger. On a commis beaucoup trop d’erreurs dans le passé, notamment durant les années 70 et les années 80, dans une politique qui a laissé filer les déficits et où les dettes se sont accumulées, et je pense qu’il faut absolument faire tout pour éviter de reproduire ce genre de dérive. Et avec une augmentation éventuelle des taux d’intérêt que l’on peut anticiper à un horizon d’investissement moyen, ça risque effectivement de resurgir. On le voit déjà dans le sud de l’Europe, et en particulier en Italie, et on voit que la France est de nouveau en train de lâcher du lest à ce niveau-là. C’est un sujet de préoccupation majeure, peut-être pas pour notre génération, mais très certainement pour les générations futures", explique-t-il.

Trajectoires des dettes inquiétantes

Certains observateurs considèrent par ailleurs que les niveaux d’endettement actuels dans la zone euro sont tout à fait vivables. "Mais quand on regarde les trajectoires des dettes, elles sont quand même relativement inquiétantes et on a atteint des planchers en termes de taux d’intérêt. Je pense qu’on ne verra pas des taux d’intérêt plus faibles, mais on verra plutôt des taux d’intérêt qui vont aller à la hausse à une vitesse plus ou moins rapide. C’est ce facteur-là qu’il faudra prendre en considération."

Et selon lui, nous n’avons pas les perspectives de croissance suffisantes, aujourd’hui, pour pouvoir assumer le niveau d’endettement et une augmentation des taux d’intérêt .

"Les perspectives de croissance sont revues actuellement à la baisse et la contrepartie de cela est un maintien des taux d’intérêt à des niveaux faibles. Donc, ce ne sera pas nécessairement l’apocalypse, mais cette combinaison de taux de croissance faible avec des exigences fortes de la population, qui parfois exige de la part du politique de mettre en œuvre des politiques court-termistes également, ce n’est pas une combinaison favorable à une stabilité sur le plan socio-économique."

Risque d'accumuler la dette

Les politiques de relance avec des investissements fonctionnement "dans des situations graves, voire gravissimes", mais c'est un risque lorsque les Etats ont des dettes élevées.

"Quand on est en situation de crise financière, notamment effectivement suite à la crise de 2008, la mise en place de politiques keynésiennes, notamment aux États-Unis, a donné de bons résultats. En règle générale, les politiques keynésiennes ne donnent pas de résultats très probants à moyen terme, parce que généralement elles se traduisent par un creusement des déficits, et notamment une accumulation de la dette. C’est ce facteur-là qu’il faudra prendre en considération dans l’avenir."

Le risque: "Je pense qu’on risque de ne pas se donner les moyens d’assurer une pérennité, notamment à un État providence qui doit continuer à se réinventer."

Pour Mikael Petitjean, le risque de l’endettement public est de faire peser le coût financier d’une éventuelle réduction des inégalités aujourd’hui sur les générations qui vont suivre.