L’effort pour le climat ne doit "pas trop se répercuter sur le prix pour le client", selon l’Union wallonne des entreprises

L’urgence climatique est une des deux priorités des entreprises en Wallonie, estime Olivier de Wasseige qui rappelle qu’à court terme, la pénurie de main-d’œuvre est également une préoccupation. Les enjeux climatiques sont quant à eux du long terme et sont à ce titre : "Une priorité majeure pour nous".

Les entreprises wallonnes n’ont pas attendu les différentes COP ou les manifestations dans la rue pour prendre des mesures face à l’enjeu climatique, expliquait aussi ce matin le patron des patrons wallons qui représente près de 80.000 entreprises. Il précise que le secteur est celui qui a le plus réduit ses émissions depuis 1990 et que de nombreuses mesures et investissements sont réalisés dans ce cadre-là, en partenariat notamment avec le gouvernement wallon dans le cadre des "Accords de branche".

►►► À lire aussi : Des niveaux records de concentration de gaz à effet de serre en 2020 : "Le climat est en dérapage incontrôlé"

Malgré cela, les entreprises sont encore responsables de 30% des gaz à effet de serre en Wallonie (chiffre avancé ce matin par Olivier de Wasseige : ndlr). L’administrateur délégué de l’Union Wallonne des Entreprises reconnaît que c’est encore énorme, mais il rappelle que son secteur n’est pas responsable de toutes les émissions. Il précise d’ailleurs que des secteurs tels que le bâti ou les transports doivent encore faire des efforts.

Et puis, son secteur travaille sur des mesures depuis longtemps : "Les entrepreneurs et chefs d’entreprise sont aussi des citoyens responsables. Ce sont des parents ou des grands-parents qui se rendent compte des enjeux climatiques extrêmement importants et qui n’attendent pas qu’on leur impose certaines choses pour faire des investissements, qu’on leur impose certaines contraintes…". Tout cela doit se faire dans un cadre soutenant et de toute façon, ajoute-t-il, le client demande qu’il y ait une évolution dans les produits et dans les processus. "Et donc, si on ne le faisait pas, les gens n’achèteraient plus les produits. Il y a donc aussi cette nécessité d’innover et l’innovation est extrêmement importante pour résoudre ces enjeux climatiques".