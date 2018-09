L'"effet Kaepernick" se confirme pour Nike

L'équipementier sportif américain Nike a confirmé mardi bénéficier d'un effet "Kaepernick", positif pour son image de marque et ses ventes, après avoir choisi d'utiliser le visage de ce joueur de football américain controversé pour sa dernière campagne de pub.

Malgré une hausse de son chiffre d'affaires et son bénéfice net trimestriel, le titre du groupe a reculé en Bourse, de 3,36% à 81,94 dollars vers 23H30 GMT, les investisseurs relevant notamment un ralentissement en Chine tandis que le titre a aussi subi des prises de bénéfices après avoir beaucoup grimpé récemment.

La marque à la virgule avait déclenché un tollé début septembre en révélant le choix de l'ancien joueur de l'équipe de football américain (NFL) des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, pour célébrer le 30ème anniversaire de son slogan emblématique: "Just Do It".

Le joueur --qui n'a plus de club-- avait pris pour habitude de mettre un genou à terre pendant l'hymne national avant les rencontres de NFL pour dénoncer les violences policières racistes, un geste imité ensuite par plusieurs autres joueurs.

Mais les conservateurs y ont vu un affront au pays et le président Donald Trump s'est saisi de l'affaire, critiquant vertement le choix de la marque.

"Nous savons que (cette campagne) a parlé fortement aux consommateurs, bien entendu ici en Amérique du Nord mais aussi dans le monde entier", a assuré Mark Parker, le PDG, lors d'une conférence téléphonique de présentation des résultats trimestriels.

Se disant "très fier" des spots de pub, il a ajouté que l'entreprise avait vu une hausse de la fréquentation de son site et des interactions sur les réseaux sociaux depuis le lancement de cette campagne.

Boycott

Ces pubs sont parvenues à faire connaître le célèbre slogan "Just Do It" à une "nouvelle génération de consommateurs", a-t-il aussi assuré, sans jamais mentionner toutefois le nom de Colin Kaepernick pendant la conférence téléphonique. Des analystes avaient déjà ces dernières semaines estimé que la campagne était un succès, en particulier auprès des consommateurs non-blancs et jeunes.

Mark Parker a même évoqué "une adhésion record" pour la marque, qui vend désormais ses produits directement en ligne, autre stratégie qui semble se révéler payante.

De fait, malgré les appels au boycott et quelques vidéos spectaculaires sur les réseaux sociaux montrant des clients, outrés par le choix de Kaepernick, brûlant leurs chaussures ou découpant la virgule sur leurs vêtements de sport, les investisseurs ont continué à parier sur la marque et les consommateurs ont acheté davantage.

Nike a annoncé un bond de 10% de son chiffre d'affaires, tandis que son bénéfice net a cru de 15% au premier trimestre de son exercice décalé grâce à cette stratégie de se rapprocher du consommateur notamment par la vente directe.

Lors des trois mois achevés le 31 août --donc avant la diffusion de la publicité controversée--, le bénéfice net a atteint 1,1 milliard de dollars. Le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 10% à 9,9 milliards de dollars dont 9,4 milliard pour la marque Nike (+10%) et 527 millions de dollars (+7%) pour Converse.

Nike a affiché une progression des ventes dans ses quatre régions du monde avec une hausse de 24% en Chine à 1,4 milliard de dollars. La croissance est cependant ralentie sur ce marché-clé par rapport au trimestre précédent, où les ventes avaient explosé de 35%.

Le résultat du groupe a par ailleurs été affecté par une hausse des coûts liée notamment à une hausse des dépenses de marketing et dans le développement de son activité de vente directe.

Pour le reste de l'année, le directeur financier Andy Campion a quant à lui prévenu que le chiffre d'affaires annuel devrait pâtir de la hausse du dollar.



AFP