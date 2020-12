L’économie des pays les plus pauvres est au plus bas depuis longtemps à cause du coronavirus

L’économie des pays les moins avancés (PMA) sera cette année au plus bas depuis une trentaine d’années en raison du coronavirus. Plus de 31 millions de personnes supplémentaires pourraient faire face à une extrême pauvreté, a annoncé jeudi l’ONU.

L’économie devrait reculer de 2,6% dans ces Etats, relève le rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Au total, 43 des 47 PMA vont probablement être victimes d’une baisse du revenu par habitant, déjà très peu élevé l’année dernière à 1088 dollars.

En cause, les pertes d’emploi, les baisses de revenus généralisées et la détérioration des déficits budgétaires, a fait remarquer la CNUCED. Ces pays s’appuient trop sur les marchandises et ont vu leurs exportations, leurs revenus et leurs rentrées fiscales baisser avec la pandémie.

L’agence onusienne avait déjà expliqué récemment que 130 millions de personnes additionnelles dans le monde pourraient être confrontées à une pauvreté extrême avec la pandémie. Au total, dans les PMA, celles-ci devraient désormais s’établir à plus de 370 millions.