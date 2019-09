L'économie circulaire assez méconnue des entreprises bruxelloises

Trois quarts (74%) des entreprises bruxelloises méconnaissent le concept d'économie circulaire, selon une étude réalisée auprès de 400 entreprises représentatives à la demande de hub.brussels, l'agence bruxelloise pour l'accompagnement de l'entreprise.

L'économie circulaire est un système d'échange et de production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits (biens et services), vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement tout en développant le bien-être des individus.

Si ce concept est méconnu, de nombreuses entreprises le pratiquent déjà plus ou moins sans le savoir: 45% des entreprises bruxelloises qui ne connaissent pas l'économie circulaire réduisent leur consommation d'eau, d'énergie ou de matières premières et 32% achètent des ressources durables.

"Il s'agit en tout cas d'une tendance encourageante, mais insuffisante pour pouvoir parler d'une réelle transition vers l'économie circulaire", souligne Patricia Foscolo, responsable économie durable chez hub.brussels, citée dans un communiqué. On constate, à Bruxelles comme ailleurs en Europe, que les entreprises réduisent en premier lieu leurs ressources mais peinent à modifier leurs offres de produits ou de services. Ceci implique pour elles un difficile changement de business modèle, souligne hub.brussels.

En tirer des bénéfices

La Région bruxelloise a mis en place différents dispositifs d'accompagnement et de soutien (aides financières, cluster dédié, site internet...) des entreprises en transition pour les aider à mieux et davantage intégrer les principes de l'économie circulaire.

L'enquête constate encore que pour 64% des entreprises qui connaissent et mettent en œuvre l'économie circulaire, la mise en œuvre d'une telle démarche leur a permis d'en tirer des bénéfices. Dans le top cinq des bénéfices de l'économie circulaire figurent la réduction de la consommation de ressources (44%), la réduction de la production de déchets (38%), le maintien des clients (25%), la réduction des coûts d'exploitation (24%) et l'acquisition de nouveaux clients (23%).

Enfin, 43% des entrepreneurs qui déclarent connaître le concept d'économie circulaire voient celle-ci comme une opportunité économique pour leur entreprise dans les années à venir.