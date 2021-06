L'économie belge devrait retrouver son niveau d'avant-crise en 2022, selon le Bureau du Plan

Au début de l'année 2022, le PIB belge devrait retrouver son niveau d'avant-crise et la croissance économique devrait progressivement se normaliser dans le courant de l'année, indique jeudi le Bureau fédéral du Plan (BFP).

Après le choc sévère subi au premier semestre de 2020, en raison de la crise du coronavirus, l'économie belge a enregistré une forte reprise, qui n'a été que temporairement interrompue au quatrième trimestre de 2020, à la suite à l'entrée en vigueur de nouvelles mesures de restriction.

La croissance est repartie à la hausse au premier trimestre de 2021 et devrait se renforcer durant le printemps et l'été. Au début de l'année 2022, le PIB belge devrait retrouver son niveau d'avant-crise et la croissance économique devrait se normaliser dans le courant de l'année. Elle devrait ainsi s'élever, sur base annuelle, à 5,5 % en 2021 et à 2,9 % en 2022.

Au cours de la période 2023-2026, la croissance devrait s'établir, selon les prévisions du Bureau fédéral du plan, à 1,4 % en moyenne, avec toutefois un profil légèrement décroissant (de 1,5 % en 2023 à 1,2 % en 2026).

Soutenue par la reprise de l'économie mondiale, la croissance des exportations belges devrait atteindre près de 6 % tant en 2021 qu'en 2022. Elle devrait ensuite retomber à 3,3 % en 2023 et puis s'établir à 3% par an en moyenne.

Durant la crise du coronavirus en 2020, un grand nombre d'emplois, principalement temporaires, ont été perdus. "Ces pertes ont, depuis lors, déjà largement été récupérées. Lorsque les mesures de soutien prendront fin, le marché du travail devrait néanmoins encore subir les répercussions de la crise du coronavirus. La croissance de l'emploi devrait dès lors s'interrompre à la fin de cette année et au début de l'année prochaine mais reprendre ensuite", explique le BFP.