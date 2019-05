L'école de codage Le Wagon lance une formation à temps partiel à Bruxelles

Alors qu'elle propose depuis début 2015 en Belgique un programme intensif de neuf semaines en développement web, l'école de codage Le Wagon annonce vendredi y lancer une formation à temps partiel. L'objectif est de faciliter la participation des employés et indépendants. La première session de cette formation sur 24 semaines débutera en septembre prochain.

"Tout le monde ne peut pas consacrer neuf semaines à temps plein à se former au développement web", constate le COO et co-fondateur du Wagon, Romain Paillard. Le programme sur 24 semaines sera le même que sur 9, mais les cours auront lieu certains soirs de la semaine et certains samedis, précise la directrice du campus bruxellois, Ana Seré.

Le Wagon est présent dans 38 villes de 21 pays. Londres a été le premier campus à proposer la formation à temps partiel, ce printemps.