L’e-sport, un secteur en plein essor économique

L’e-sport ce sont des compétitions entre individus ou par équipes qui s’affrontent dans des sessions de jeu vidéo, soit dans des arènes sportives, des salles, soit sur Internet, online ou offline, avec des ordinateurs ou des consoles de jeux". En 2019, selon le magazine américain Forbes, le secteur représentait un peu plus d’un milliard de dollars et cette industrie connaît une vague de fusions-acquisitions, un signe qui ne trompe pas.

Des événements, des spectateurs et des sportifs

À la fin de cette année, en décembre, il y aura une Coupe du Monde virtuelle de cyclisme. Autre exemple : le célèbre jeu vidéo Fortnite a eu sa Coupe du Monde en 2019. C’est une autre atmosphère évidemment. Celle de 2020 a dû être annulée à cause du coronavirus mais d’autres compétitions du célèbre jeu sont attendues.

►►► Lire aussi : le e-sport, le pari des grands groupes pour atteindre les plus jeunes

Et au-delà des événements, il y a aussi les fans, ceux qui représentent le marché de l’e-sport. En 2019, on comptait 443 millions de spectateurs, c’est 12% de plus qu’en 2018, selon une étude de la firme Deloitte. Le marché est en plein essor et cela crée un "écosystème en développement". Pour Vincent Fosty, spécialiste du secteur média chez Deloitte, "il y a les éditeurs de jeux, les équipes qui se professionnalisent, les systèmes de franchise par les éditeurs ou par les sociétés organisatrices de ces grandes compétitions. Certaines sont à un niveau international avec des franchises locales. Vous pouvez réussir à recruter des équipes qui trouvent de l’intérêt à participer à des (inaudible) dans les villes, dans les régions ou les territoires locaux. Pour finir, ce qui se structure ici s’étend, comme se sont développées d’autres activités sportives".

Ceci n’est pas du foot

C’est aussi un secteur sportif qui a ses champions, et les revenus qui vont avec. Ce ne sont effectivement pas des revenus qui pourraient égaler d’autres milieux sportifs, toutefois "si on regarde les revenus pour les acteurs principaux, pour les équipes, ce sont les prix qui sont relativement importants. Ce n’est pas comparable à certains des sports, comme le golf ou le tennis, mais on parle quand même en millions d’euros pour les prize money sur certaines de ces grandes compétitions. Ce sont donc quand même des montants qui sont loin d’être marginaux", indique Vincent Fosty.

C’est en effet, un écosystème avec des entreprises qui sponsorisent des joueurs, des équipes, des tournois, des championnats — les ligues dont on parle — des droits de diffusion télévision, avec bien sûr les écrans publicitaires qui vont accompagner les retransmissions, la billetterie pour les entrées au stade quand on est en offline, et puis du merchandising.

Un secteur en plein essor

"Si on regarde les principales transactions sur 2019-2020 dans le domaine public, il y en a un peu dans l’organisation des événements et la production de ces événements. Pour grande partie, ce sont vraiment des structures organisées d’équipes, on pourrait commencer à parler de clubs si on parlait par comparaison à certains autres sports. Ce sont donc des organisations structurées d’équipes dans certains pays ou dans certaines régions qui commencent à engranger des succès et qui se consolident avec d’autres", explique Vincent Fosty.

Le secteur représente en 2019 plus d’un milliard d’euros. Et quant aux fusions-acquisitions, sur la première moitié de 2020, on parle également d’un milliard de dollars, selon Deloitte.