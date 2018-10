L'Avenir, dernier rebondissement dans la crise de la presse écrite

Pour apprécier le déclin de la presse papier, il faut remonter au début des années nonante.

A l’époque, sur le podium de la presse francophone en Belgique, on retrouvait, dans l’ordre, les titres du groupe Sud Presse (La Nouvelle Gazette, La Meuse, Nord Éclair), Le Soir et l’Avenir. Selon les chiffres du CIM (Centre d'information sur les médias), tous les trois dépassaient alors largement les cent mille exemplaires vendus chaque jour. Vingt-cinq ans plus tard, ces titres ont vu leur diffusion dégringolée. Moins 62% pour Le Soir et Sud Presse, moins 36% pour l’Avenir qui, notons-le, a un peu mieux résisté à cette lente désertion des lecteurs.