L'association nationale Vision Presse entend unir les libraires du nord et du sud du pays

Une nouvelle association nationale, Vision Presse, a été fondée pour regrouper les libraires du nord comme du sud du pays, afin que ceux-ci puissent "parler d'une même voix" auprès de leurs partenaires commerciaux, "du monde social, économique et politique" belge, a annoncé mardi par communiqué Walter Agosti, président de l'organisation professionnelle des libraires francophones, Prodipresse.

La nouvelle entité entend créer pour les magasins de presse un label de "spécialiste presse" et un réseau "responsable" quant à la vente des produits du tabac et dérivés ainsi que celle de jeux légaux. Le président de l'association flamande Perstablo, Yannick Gyssens, a été nommé administrateur délégué de Vision Presse, détaille le communiqué.

Diversification des tâches

La distribution des journaux et magazines, de livres, des produits de la Loterie Nationale et la vente de tabac et autres produits à fumer sont les principales activités d'une libraire/presse, rappelle M. Agosti. "S'y ajoutent désormais le service des colis, les paris sportifs et la diversification", poursuit-il.

"Il devient urgent d'endiguer la contrefaçon, la contrebande ainsi que les sites de jeux illégaux", alors que "le monde évolue rapidement avec le numérique", souligne Walter Agosti.

Le nouveau projet prévoit en outre de mettre sur pied un centre de formation pour accueillir les libraires fraîchement arrivés dans la profession et proposer aux professionnels déjà bien installés de parfaire leurs connaissances dans des matières sujettes à évolution, comme la législation sur les ventes.