L'assemblée générale de NewB approuve tous les points à son ordre du jour

L'assemblée générale de NewB a approuvé lundi tous les points qui figuraient à son ordre du jour, a annoncé la coopérative à l'issue de celle-ci.

En raison du coronavirus, les votes avaient été organisés à distance. Au total, 9.086 coopérateurs pour le collège des citoyens (coopérateurs B), 82 pour celui des organisations sociétales (coopérateurs A) et huit pour celui des investisseurs institutionnels (coopérateurs C) y ont participé, ce qui représente "un taux de participation" historique, se réjouit NewB.

Autre motif de satisfaction pour les dirigeants de la coopérative: tous les points à l'ordre du jour de l'assemblée générale ont été approuvés, notamment la décharge aux administrateurs et le rapport annuel 2019. Selon celui-ci, le total du bilan s'élève à près de 37,31 millions d'euros. NewB a clôturé l'exercice 2019 sur une perte d'un peu plus de quatre millions d'euros et affiche une perte reportée de près de 13,55 millions d'euros.

Les coopérateurs ont aussi approuvé l'élection de 11 nouveaux membres du comité sociétal de NewB.

La coopérative, qui a clôturé fin 2019 une levée de fonds citoyenne de 35 millions d'euros, prévoit désormais de lancer ses premiers produits bancaires avant la fin 2020, soit un peu plus tard qu'initialement espéré. Mais la crise du coronavirus a ralenti quelque peu la marche en avant de la coopérative qui se cherche également un nouveau CEO pour remplacer Tom Olinger, sur le départ.