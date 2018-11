L'arrondi à cinq centimes dans les commerces: allez-vous le payer cash ?

Vous êtes à la caisse. C'est bientôt votre tour. Mais la personne qui vous précède s'obstine à vouloir payer le compte juste et a du mal à distinguer les pièces de un, deux et cinq centimes. Ca vous énerve ? Patience, dans un an, cette scène ne pourra plus se produire !

Au premier décembre 2019, les paiements en espèces devront obligatoirement être arrondis et se terminer par un 0 ou un 5 centimes. Un projet d'arrêté royal allant dans ce sens a été approuvé ce vendredi au Conseil des ministres. On parle donc bien du total qu'on doit payer à la caisse, pas des prix affichés en magasin.

"Tout le monde y gagne !"

Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, les commerçants et l'Etat belge ? Pour Thierry Evens, responsable communication de l'Union des classes moyennes, tout le monde y gagne ! "L'Etat belge ne devra plus frapper les petites pièces de 1 et 2 centimes. Elles coûtaient plus cher à produire et à mettre en circulation que leur valeur monétaire.

Pour les commerçants, la mesure est neutre financièrement. Et ça facilitera leur vie. Ils n'auront plus à chipoter avec ces petites pièces ni à se décarcasser pour en trouver, car elles sont rares. Elles ne circulent pas. Les Belges les gardent chez eux quand ils en ont.

Enfin, les consommateurs n'auront plus à se préoccuper de ces pièces qu'on ne trouve pas quand on en a besoin et qui encombrent nos portefeuilles quand ce n'est pas le cas. Et du côté des prix, il n'y aura pas de différences, car le système d'arrondi est aléatoire."

En Finlande, aux Pays-Bas et en Irlande, ça marche

Le système prévu est en effet le suivant: au moment de payer, si le total se termine par

1 ou 2, il est arrondi à la dizaine inférieure

8 ou 9 centimes, il est arrondi à la dizaine supérieure.

3, 4, 6 ou 7 centimes, il est arrondi à 5 centimes

Une "révolution" qui est loin d'être une première, explique Thierry Evens. "L'arrondi est pratiqué en Finlande depuis 2002. Ils n'ont jamais mis en circulation les pièces de 1 et 2 centimes. Les Pays-Bas (2005) et l'Irlande (2015) ont suivi le mouvement. Nous sommes le quatrième pays à mettre ce système en œuvre. Ca n'a posé aucun problème dans ces pays-là, ni dans deux villes-test où nous avions mené une expérience de six mois avec Unizo en... 2008."

Un petit centime qui fait la différence

Pour Test-Achats, tout porte à croire que l'arrondi sera effectivement neutre pour les consommateurs. Avec sa mise en œuvre, les clients ne perdront pas d'argent et n'en gagneront pas non plus. L'organisation de défense des consommateurs pointe un problème, celui des "prix psychologiques", style 29,99 euros.

Si un client n'achète qu'un tel produit... le prix qui s'affichera au bas de son ticket de caisse sera seulement un centime plus cher, mais nettement plus terre à terre: 30 euros ! Les commerçants qui voudraient s'assurer de garder ces prix attractifs de l'affichage en magasin jusqu'au paiement devront alors y laisser quelques centimes en vendre le produit à 29.95 euros.

"Est-ce qu'on pratiquera encore ces prix psychologiques ou seront-ils arrondis en magasin? C'est l'incertitude", précise Jean-Philippe Ducart, porte-parole de Test-Achats.

Uniquement les paiements en espèces

Christine Mattheeuws est présidente du Syndicat neutre pour indépendants (SNI). Elle déplore que la mesure ne touche que les paiements en espèces et pas les paiements électroniques. "Il y aura des problèmes aux caisses. Les gens vont comparer le premier total et le total arrondi. Ils seront alors tentés de prendre l'option la moins chère. Dans ce cas, il décideront de leur mode de paiement à la dernière minute. Ca peut retarder les files d'attente".

Par ailleurs, elle regrette que l'application de l'arrondi n'ait lieu qu'au 1er décembre 2019. "Les commerçants connaissent déjà des difficultés pour rendre la monnaie. Ils devront tirer leur plan pendant un an". Rien ne les empêchent d'anticiper les choses d'ici là, car l'arrondi est déjà autorisé. "Mais beaucoup de commerçants n'ont pas envie de faire l'arrondi facultatif à l'avance. Car les consommateurs qui n'auraient pas confiance en l'arrondi pourraient se détourner d'eux au profit de leurs concurrents".

Cette mesure sonnera-t-elle le glas des petites pièces cuivrées ? La règle de l'arrondi est en tout cas un pas dans cette direction.